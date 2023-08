Clamoroso al Psg: Luis Enrique fa fuori Mbappé, Neymar e Verratti

Continua l'estate di fuoco del Psg. Tanti gli acquisti di spessore: da Milan Skriniar a Marco Asensio , da Lucas Hernandez a Gonçalo Ramos fino all'ultimo, quello di Ousmane Dembele, ufficializzato in queste ore. Ora i parigini, però, devono far fronte a una situazione incredibile in uscita.

Dopo l'addio di Lionel Messi, che continua a sorprendere anche all'Inter Miami, è iniziata l'operazione addio al Psg di altri top. Se la situazione legata a Kylian Mbappé va avanti da settimane, così come quella di Marco Verratti, negli ultimi giorni si è innescato anche il caso Neymar.

Mbappé, Neymar e Verratti non convocati dal Psg

Tre situazioni diverse ma che hanno portato alla stessa conclusione: la mancata convocazione da parte di Luis Enrique per il primo match della nuova stagione contro il Lorient, in programma questa sera con start alle ore 21. Il tecnico, già in conferenza stampa, aveva annunciato come attendesse trepidante che il club risolvesse i tre casi spinosi. Mbappé ha espresso la volontà di restare un altro anno a Parigi ma senza rinnovare il proprio contratto (opzione non presa in considerazione da Nasser Al-Khelaifi). Neymar, dal canto suo, avrebbe invece espresso la volontà di cambiare squadra già quest'estate, con l'ipotesi clamorosa di un ritorno al Barcellona. Enigmatica anche la situazione di Verratti, che qualche settimana fa sembrava vicinissimo al trasferimento in Arabia. Sta di fatto che tutti e tre i calciatori sembrano non far più parte del progetto tecnico del Psg, da qui la presa di posizione di tecnico e club.

Questa la lista dei convocati dei parigini per l'esordio in campionato: 1. Keylor Navas, 2. Achraf Hakimi, 4. Manuel Ugarte, 5. Marquinhos, 8. Fabian Ruiz, 9. Gonçalo Ramos, 11. Marco Asensio, 15. Danilo Pereira, 17. Vitinha. 19. Lee Kang In, 21. Lucas Hernandez, 27. Cher Ndour, 28. Carlos Soler, 32. Layvin Kurzawa, 33. Warren Zaïre-Emery, 35. Ismael Gharbi, 37. Milan Skriniar, 44. Hugo Ekitike, 80. Arnau Tenas, 99. Gianluigi Donnarumma.