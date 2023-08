"Neymar, accordo Psg-Al Hilal: l'indiscrezione dalla Francia"

In casa Psg il pari al Parco dei Principi contro il Lorient è passato quasi inosservato se non per l'assenza delle sue stelle. Luis Enrique ha lasciato a casa Neymar, Mbappé e Verratti perché "devono risolvere le loro questioni con il club". Una presa di posizione importante che ha gettato ulteriori nubi riguardo il futuro dei tre giocatori. O meglio due, visto che in mattinata la società ha fatto sapere del reintegro di Mbappé con la squadra .

Il caso più spinoso in questi giorni ora è diventato quello di Neymar, da quando il brasiliano ha chiesto di essere ceduto stanno circolando voci con grande insistenza soprattutto per interessamenti dall'Arabia Saudita. Dalla Francia hanno rilanciato di un accordo importante con l'Al Hilal, squadra che ha perso la finale di Champions araba contro l'Al Nassr di Ronaldo.

Neymar, accordo Psg e Al Hilal

Il Psg si è convinto e sta progettando la cessione di Neymar: Luis Enrique e Campos hanno detto al brasiliano di non essere più parte del progetto e che non contavano su di lui in questa stagione. La notizia diffusa da RMC Sport ha poi dato seguito alle voci dell'offerta del club saudita con cui i parigini avrebbero già trovato l'accordo per l'attaccante per un ingaggio monstre come era trapelato qualche giorno fa. Secondo quanto riportato dal sito francese tutto si è mosso in queste ultime ore anche se non sono filtrati ancora gli importi dell'operazione tra l'Al Hilal e Al Khelaifi, ma la richiesta dei francesi è chiara, servono almeno 150 milioni visto anche il contratto in scadenza nel 2027. Mancherebbe soltanto un sì definitivo per chiudere il trasferimento di Neymar alla Saudi Pro League dove raggiungerebbe altri campioni.

In tutto questo potrebbe anche esserci il Barcellona. Sì, nonostante il budget quasi nullo per il mercato per via del fair play finanziario, il club spagnolo potrebbe trovare l'accordo con l'Al Hilal per il prestito. Secondo quanto riferito da Sport, questa è una voce che sta circolando da quando il brasiliano ha chiesto di lasciare Parigi. La volontà di Neymar sarebbe quella di restare in Europa ed ecco che la soluzione blaugrana potrebbe essere un'ipotesi percorribile secondo quanto riportato dai quotidiani spagnoli. Al momento, però, non vi sono certezze, soltanto voci.