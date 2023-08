Tra Barrow e il Toro c’è l’Arabia Saudita: summit con il Bologna

TORINO - Tutti gli indizi portano a Barrow . Parliamo di interessamento, ovviamente. L’attaccante del Bologna , tra l’altro, era un obiettivo dei granata anche nelle stagioni scorse. Si tratta di un giocatore con le caratteristiche che piacciono a Juric : può fare la seconda punta e anche l’esterno alto in un tridente, un sistema di gioco che il tecnico croato ha provato in diverse occasioni nel ritiro di Pinzolo . Al momento l’unica certezza è che il gambiano, 24 anni, è in rotta di collisione con il suo tecnico Thiago Motta . Tra i due la situazione è diventata insostenibile e, di conseguenza, Barrow è sul mercato essendo considerato un esubero. Il Bologna, secondo le prime e ufficiose voci di mercato, per il suo giocatore chiede 15 milioni, una cifra alta considerando la situazione attuale e il mediocre campionato che ha disputato nell’ultima stagione. Davide Vagnati , sempre secondo indiscrezioni di mercato, si sarebbe fatto avanti con una richiesta di prestito con un diritto di riscatto a 7-8 milioni. Le parti, quindi, sono distanti anche se i granata potrebbero anche alzare di un po’ la loro proposta.

Si fa avanti anche l'ipotesi Arabia Saudita

Tra il Toro, il Bologna e Barrow si sta facendo avanti anche l’ipotesi Arabia Saudita, il nuovo Eldorado dei calciatori: lo stesso attaccante avrebbe chiesto ai suoi procuratori se c’è la possibilità di andare a giocare in quel paese milionario dove una pedata si trasforma in oro. Chiaro che se la speranza di Barrow si trasformassero in qualcosa di più concreto le possibilità del Toro si annullerebbero. Al momento, però, l’Arabia Saudita non è interessata a Barrow e l’unica società che sul suo conto ha fatto delle proposte concrete è il Torino. Staremo a vedere, di sicuro in settimana ci saranno dei contatti tra il Torino e il Bologna per imbastire una trattativa concreta. Insomma, l’interessamento dei granata è reale, Barrow è uno di quei possibili colpi di cui ha parlato Urbano Cairo negli ultimi giorni.

Così come Cheddira, l’attaccante marocchino del Bari che ha chiesto ai suoi dirigenti di poter giocare in qualche club di Serie A. E il Toro ci sta facendo un pensiero visto che il giocatore è sempre piaciuto: in questo caso, eventualmente, si parlerà di prestito con diritto di riscatto anche se in queste ore sull’attaccante sta per chiudere il Frosinone. Nel frattempo Davide Vagnati sta cercando di piazzare quei giocatori che Juric considera in esubero. La notizia della giornata è che per ora il tecnico croato ha fatto togliere dal mercato Demba Seck che aveva diverse richieste. L’allenatore, prima di dare il via al prestito, aspetti che arrivi un trequartista oppure un attaccante tipo Barrow. C’è stato un sondaggio della Sampdoria per Linetty che, però, ha un ingaggio di 1,4 milioni e che, nonostante l’amore per i colori blucerchiati, non vede di buon occhio un trasferimento in Serie B. Lo stesso Linetty potrebbe essere inserito nella trattativa per Barrow visto che il centrocampista polacco ha il pieno gradimento di Thiago Motta. Niente di nuovo, per fortuna dei tifosi granata, per quanto riguarda i big. Da quando Cairo e Vagnati hanno ribadito che Schuurs e Ricci sono incedibili le proposte d’acquisto, che non avevano soddisfatto le aspettative del club, si sono arrestate. A meno di clamorosi colpi di scena i due giocatori resteranno ancora in granata tra la felicità di Juric.