Milan, avanti tutta? Se non è perfetto dietro balla troppo

MILANO - Prove di 4-3-3 corretto per garantire equilibrio senza sbilanciare troppo la squadra in questa variazione tattica più offensiva rispetto ai tre anni precedenti all’insegna di un collaudatissimo 4-2-3-1. È l’imperativo di Stefano Pioli nel corso di questa estate che, dal punto di vista del rodaggio amichevole, si è conclusa con il test contro il Novara . Tra una settimana si farà sul serio col Bologna al Dall’Ara nella 1ª di campionato. Anche la partita con i piemontesi ha messo in mostra i correttivi ai quali sta lavorando Pioli. Una serie di automatismi necessari per passare al tridente offensivo, con due ali vere come Leao e Chukwueze , senza la presenza di un elemento votato anche alla copertura come Salemaekers , che sembra inizialmente destinato a partire dietro all’ex Siviglia nelle gerarchie. Il meccanismo principale sembra quello di accentrare le ali quando il Milan ha il pallone in modo da liberare spazio agli inserimenti dei due interni di centrocampo sulle fasce. Il loro spazio in mezzo al campo viene occupato da due terzini che tendono proprio a scalare in quella zona a fianco del regista, quando il Milan imposta.

In questo modo la squadra rossonera introduce molte variazioni al suo modo di attaccare e copre quasi tutto il fronte offensivo in caso di perdita del pallone per recuperarlo immediatamente. Inoltre tiene almeno uno dei due terzini vicino alla difesa senza sganciamenti profondi per coprire in caso di rapido contropiede. Capiterà più a destra che a sinistra, perché sulla corsia mancina occorre sprigionare la potenza dei cavalli di Theo Hernandez in combinazione con Leao. Non a caso, ieri mattina, è stato soprattutto Musah a effettuare questo lavoro di sovrapposizione a destra con Calabria centrocampista aggiunto. Il pressing molto avanzato è sempre stato un marchio di fabbrica del Milan di Pioli. È possibile che la tendenza di accentui ulteriormente, come ha evidenziato l’inizio dell’amichevole di ieri del Novara con tantissimi giocatori rossoneri quasi al limite dell’area piemontese per spezzare subito l’azione.

La nota più lieta dell'estate è quella del giovane Bartesaghi

Questa posizione dei terzini unita al lavoro degli interni contribuisce a rendere piuttosto spregiudicato l’atteggiamento del Milan. Anche Pioli ha detto che in questa stagione la sua squadra giocherà un calcio ancora più offensivo. Ovviamente il rovescio della medaglia è rappresentato dai rischi per la difesa. Gli automatismi dei meccanismi descritti in precedenza devono funzionare a meraviglia per evitare problemi. Non sempre è successo nelle amichevoli. Il Milan ha sempre subito gol tranne che alla prima uscita con il Lumezzane e sabato con l’Etoile du Sahel. Anche ieri con il Novara sono stati incassati due gol. Kjaer non sembra ancora al massimo della condizione. Non a caso il club sta riflettendo sulla possibilità di acquistare un centrale da affi ancare a Tomori, Thiaw e Kalulu. Un’esigenza che potrebbe essere ancora più forte perché il francese potrebbe essere utilizzato più frequentemente come terzino destro per mettere in pratica il piano tattico di una difesa più bloccata in grado di bilanciare il tridente. La nota più lieta dell’estate è quella del giovane Davide Bartesaghi, appena 17 anni, da centrale e da terzino sinistro, sia in fase difensiva che di impostazione.