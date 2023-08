Neymar, storie tese con Mbappé e il gesto social che spiega: "Super felice"

Altro che cuoricino. Neymar lo ha usato su Instagram per mandare una stoccata (volontaria?) all'ormai ex compagno di squadra Mbappé. Un gesto che può essere interpretato come la conferma di un'indiscrezione rilanciata da L'Equipe nel giorno in cui sta per essere definito il passaggio della stella brasiliana dal PSG all'Al-Hilal.

Un like, quello dell'attaccante ex Barcellona, che sta facendo il giro del mondo. Il motivo? Sembrerebbe rimarcare la veridicità della ricostruzione dei suoi rapporti tesi con Neymar. Mbappé non voleva Neymar al PSG? L'account "fiqueiputomesmo_" ha ripreso il passaggio nel quale L'Equipe spiega che: "La scorsa estate Mbappé ha fatto capire al Paris Saint Germain che non c'era più posto per lui e Neymar nella stessa rosa. Casualmente, il giorno in cui Neymar è stato praticamente annunciato all'Al-Hilal, Mbappé è tornato ad allenarsi felicissimo”.

Il like di Neymar contro Mbappé? Neymar è tra gli utenti che hanno messo il classico "mi piace" al post. A meno che non sia accaduto involontariamente, dunque, si può valutare il suo gesto come un avallo rispetto al retroscena reso pubblico. Il caso mediatico sta per lasciare spazio alla firma del contratto da 160 milioni di euro in due stagioni e agli 80 che gli arabi verseranno nelle casse del PSG per far diventare Neymar compagno di squadra di Koulibaly e Milinlovic-Savic.

