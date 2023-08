Caicedo, il Chelsea si supera: 8 anni di contratto e acquisto più caro del calcio inglese

LONDRA (Inghilterra) - Il Chelsea scrive nuovamente la storia della Premier League con l'acquisto di Moises Caicedo dal Brighton. Il giocatore ecuadoriano ha ufficialmente firmato un contratto di 8 anni, con opzione per un'ulteriore stagione. Le cifre non sono state rese note ma la BBC parla di 116 milioni di euro che possono salire a 133 con i bonus, più dunque dei 128 milioni proposti dal Liverpool. I Seagulls avevano accettato l'offerta dei Reds ma alla fine ha pesato la volontà di Caicedo, che voleva solo il Chelsea. Si tratta così dell'acquisto più caro nella storia del calcio inglese, superando i 124 milioni di euro sborsati lo scorso gennaio sempre dal Chelsea per strappare Enzo Fernandez al Benfica.