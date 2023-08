De Ketelaere dal Milan all'Atalanta, è ufficiale: la formula dell'affare

Una stagione deludente, ora la voglia di rilanciarsi: Charles De Ketelaere saluta il Milan e approda ufficialmente all' Atalanta . A comunicarlo, contestualmente, sono state le società con due note sui propri canali. I bergamaschi, dopo la cessione di Demiral , mettono così a segno un nuovo colpo in entrata.

Il fantasista belga lascia Milano, direzione Bergamo, con la formula del prestito con diritto di riscatto: ai nerazzurri, dunque, la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo qualora dovesse vivere una stagione positiva.

De Ketelaere dal Milan all'Atalanta

Questo il comunicato con cui il Milan ha salutato sul proprio sito ufficiale De Ketelaere: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 e con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive di Charles De Ketelaere all'Atalanta B.C. Il Club rossonero augura a Charles le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva".

Questo invece l'annuncio del club bergamasco, che ha rivelato anche il numero di maglia scelto dal proprio giocatore: "Atalanta BC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da AC Milan – con opzione di riscatto per l’acquisizione definitiva – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Charles De Ketelaere, che ha scelto il 17 come numero di maglia". Cifre ufficiali non rivelate, ma il belga è pronto a riscattarsi: il nero al posto del rosso, De Ketelaere è a disposizione di Gian Piero Gasperini.