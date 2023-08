Chiesa jr da Pirlo e Legrottaglie: primo contratto da pro con la Sampdoria

Nuova avventura per Lorenzo Chiesa , fratello di Federico . Il classe 2004 ha firmato il primo contratto da professionista con la Sampdoria , dopo lo svincolo dalla Fiorentina con cui è cresciuto sin dalle giovanili fino alla Primavera. L'ultima stagione è stata travagliata con l'infortunio subito al ginocchio che l'ha costretto a star fuori per diversi mesi (soltanto tre presenze alla Viareggio Cup). I blucerchiati non hanno esitato e con Legrottaglie sono andati a convincere il ragazzo a firmare fino al 2026.

Un legame particolare quello di Chiesa con tutto il mondo Samp, perché proprio papà Enrico ha giocato a Genova per 8 stagioni (comprese quele nel settore giovanile) in tre esperienze separate. Di seguito il comunicato del club: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver stipulato e sottoscritto il primo contratto professionistico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Chiesa. Il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026".

Chiesa, Pirlo e la Sampdoria

Chiesa e il legame con Pirlo. Sin dai tempi della Juventus, l'attuale allenatore della Sampdoria, ha avuto modo di allenare il fratello più grande: Federico. Consigli preziosi per crescere, prima di un brusco stop per l'infortunio al ginocchio, un vero e proprio affare di famiglia in negativo. Un giro d'esperienze fuori dall'Italia per il tecnico blucerchiato e poi il ritorno in Italia e ora chissà che quei consigli non possa darli anche al fratello Lorenzo, che con ogni probabilità giocherà con la Primavera, soprattutto per riprendere la condizione migliore dopo l'anno passato, ma non è da escludere che possa allenarsi con la prima squadra durante la settimana.

Non solo un legame di campo perché Lorenzo è anche un grande amico di Nicolò, il figlio di Pirlo, e proprio quest'estate hanno postato sui social una foto insieme di una vacanza a Ibiza di qualche giorno, dove era presente anche Federico. Nuova avventura per Chiesa Jr: dalla Fiorentina alla Sampdoria per continuare a coltivare lo storico legame con papà Enrico e la piazza.