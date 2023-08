Paquetá al City, si fa! De Bruyne ko accelera, il West Ham punta il sostituto

Protagonista di questo finale di mercato sarà il Manchester City, reduce dalla vittoria in Supercoppa Europea, pronto a chiudere un colpo da novanta: si tratta di Lucas Paquetá, in arrivo dal West Ham.

Paquetá-Manchester City, ci siamo

Come riportato da Sky Sports, quella di oggi dovrebbe essere la giornata decisiva per chiudere il colpo dagli Hammers. Secondo l'emittente inglese, fonti vicino al club di Manchester avrebbero dichiarato che ci sarebbe il 90% di probabilità che l'affare vada in porto in queste 24 ore. La trattativa ha subito un'accelerata negli scorsi giorni dopo il ko di Kevin De Bruyne: e così, da un affare ben impostato, si è passati a un colpo in dirittura d'arrivo. Il West Ham, dal canto suo, non sta a guardare e avrebbe già trovato il sostituto: si tratterebbe di Mohammed Kudus dell'Ajax, per una cifra di circa 50 milioni di euro. Dopo l'opaca parentesi al Milan, Paquetá si è rilanciato prima in Francia, al Lione, e poi proprio agli Hammers. Nella passata stagione il brasiliano ha disputato 42 gare con la maglia del West Ham, mettendo a segno 5 gol e fornendo 7 assist. Ora il grande salto, con Pep Guardiola che lo aspetta a braccia aperte, con il City che sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra monstre.