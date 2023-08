Zaniolo all'Aston Villa, prestito dal Galatasaray: è ufficiale

TORINO - Nicolò Zaniolo è un giocatore dell'Aston Villa: ufficiale il passaggio in Premier League del talento azzurro. Il club di Birmingham ha annunciato l'arrivo in prestito del 24enne ex Roma che, nella scorsa stagione, ha vestito la maglia del Galatasaray.

Dalla Turchia alla Premier League, Zaniolo con la maglia dei Villains troverà nel massimo campionato inglese Sandro Tonali, altro giovane della Nazionale che in estate ha lasciato il Milan per il Newcastle firmando subito il primo gol all'esordio. Per Zaniolo una nuova esperienza sotto la guida di Unai Emery e la possibilità di giocare nuovamente la Conference League, competizione vinta con Mourinho a Roma grazie alla sua rete decisiva in finale contro il Feyenoord.

Zaniolo all'Aston Villa: il comunicato

Questo il comunicato del club inglese: "L'Aston Villa è lieta di annunciare la firma in prestito del nazionale italiano Nicolò Zaniolo. Il 24enne si unisce al Villa dalla squadra turca del Galatasaray, previa richiesta di visto andata a buon fine. Campione di campionato con il club di Istanbul la scorsa stagione, Zaniolo ha esordito in patria con l'AS Roma, con cui ha vinto la UEFA Europa Conference League nel 2022. Nella sua prima stagione nella Città Eterna, le impressionanti prestazioni del centrocampista lo hanno visto nominato Giovane Giocatore dell'Anno di Serie A per il 2018/19. Benvenuto Nicolò!".