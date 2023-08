“Calhanoglu, sirene dall’Arabia: primo nome Al-Ahli se salta Verratti”

Protagonisti anche in questi ultimi giorni della sessione saranno i club arabi, che dopo aver visto arrivare anche Neymar nella Saudi Pro League (precisamente all'Al-Hilal) non sembrano intenzionati a fermarsi.

Club arabi su Verratti, Calhanoglu l'alternativa

In uscita dal Psg, dopo il fantasista brasiliano, anche Marco Verratti. Secondo quanto riportato da L'Equipe, sul centrocampista si sarebbero fiondati due club dall'Arabia: l'Al-Hilal e l'Al-Ahli. Il primo, per il quotidiano francese, avrebbe formulato un'offerta di 30 milioni, rispedita al mittente dal club parigino. Il secondo, invece, reduce dall'acquisto di Demiral, dal canto suo avrebbe già trovato l'accordo con il calciatore per i dettagli contrattuali. E proprio l'Al-Ahli, in questo momento, sembrerebbe in pole positione per arrivare a Verratti. Ma nel caso in cui la trattativa col Psg non dovesse andare a buon fine, l'Al-Ahli starebbe già lavorando per la pista alternativa: il nome è quello di Hakan Calhanoglu, regista dell'Inter di Simone Inzaghi. La volontà del club sarebbe prendere un solo centrocampista, e su Verratti ci sarebbero gli occhi anche di altri top club europei come il Bayern Monaco.