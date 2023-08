Ziyech al Galatasaray, presentazione originale: cosa è successo

Serata speciale per Hakim Ziyech , perché a Istanbul è stato presentato come nuovo giocatore del Galatasaray in un modo del tutto particolare. Il fantasista marocchino è stato annunciato in mezzo ai 50 mila del Rams Park, dopo la cessione di Zaniolo all'Aston Villa , nel cuore della curva giallorossa con addosso sciarpa e maglietta del club.

Nel pieno della festa, dopo la vittoria per 2 a 0 nella seconda gara in campionato contro il Trabzonspor firmata con la doppietta di Mauro Icardi, tutti i giocatori sono andati sotto la curva per ricevere gli applausi dei propri sostenitori e hanno trovato la sorpresa: il nuovo compagno ad aspettarli per iniziare cori e festeggiamenti. La scena è stata rubata tutta dal neo giocatore giallorosso che ha ricevuto il benvenuto da tutta la squadra dal campo.

Ziyech-Galatasaray, dettagli e retroscena

Dopo la presentazione in grande stile è doveroso fare un passo indietro e tornare alla situazione di mercato vissuta in questa sessione estiva da Hakim Ziyech. Dire che è stata movimentato è forse poco perché con l'arrivo di Pochettino è stato messo subito sul mercato, anche per sua volontà, e si è allenato con la squadra riserve a Cobham. Dall'Inghilterra sono circolate diverse voci circa il suo futuro: la prima è un retroscena sul Milan, con i Blues che lo avrebbero inserito come contropartita per arrivare a Leao. La risposta è stata picche dai rossoneri, che oltre a rinnovare il portoghese consegnandogli la maglia 10 hanno poi preso anche Pulisic dalla squadra londinese.

Da Londra all'Arabia, perchè tutto è stato fatto per il suo passaggio all'Al Nassr di Ronaldo, poi il giallo delle visite mediche non superate. Una voce che è rimbalzata da più fronti e che ha lasciato stizzito pure il giocatore che ha commentato con una stories su Instagram in modo piccato l'accaduto. E ora eccolo lì, in mezzo ai tifosi del Galatasaray, felice e sorridente per la sua nuova avventura in cui si è trasferito in prestito annuale con diritto di riscatto a favore del club giallorosso. Il club turco in attacco potrà contare anche sulla fantasia del marocchino che va a completare un reparto già ricco di qualità assieme a Mertens e Icardi.