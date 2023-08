Pochettino scarica Lukaku: "Non posso sprecare le mie energie"

Pochettino parla di Lukaku

"La situazione - ha spiegato l'allenatore argentino del Chelsea - di Lukaku non è la scelta di una parte soltanto. La situazione è quella che è per scelta di entrambe le parti. Non è una decisione solo del club, c’è un accordo a cui le due parti sono arrivate. Io sono stato informato della situazione di ogni singolo giocatore prima di firmare per il Chelsea. E la sua era molto chiara". Pochettino ha poi proseguito: "Come è chiaro che nulla è cambiato e che se ci saranno cambiamenti verrà comunicato. Io non ci posso fare niente: devo concentrarmi sulla squadra che ho e sul cercare di migliorarla, non posso sprecare energie in una situazione che era già chiara prima del mio arrivo".