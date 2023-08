Verratti, intrigo mercato: Al Ahli, Manchester United e Bayern sull'azzurro

Il futuro di Marco Verratti potrebbe essere lontano dal Psg . Il centrocampista è finito ai margini della squadra e lo stesso Luis Enrique gli ha comunicato di non far più parte del progetto tecnico. Parole che hanno avuto la conferma in queste prime due uscite di campionato con la mancata convocazione del classe '93 italiano.

"Devono risolvere col Psg" ha detto l'allenatore riferendosi a Neymar, ceduto all'Al Hilal, Mbappé, rientrato col gol nell'ultima giornata, e proprio a Verratti. L'ex Pescara ha avuto diverse proposte in queste ultime settimane e, secondo quanto riportato dai vari media francesi, ha trovato l'accordo per l'ingaggio con l'Al Ahli (dovesse saltare potrebbero virare su Calhanoglu dell'Inter) ma non c'è stato ancora quello tra club (60 milioni la richiesta del Psg per la cessione). Ragion per cui ora, come riportato da L'Equipe, si potrebbero inserire anche altri club europei

Verratti, sfida Manchester United-Bayern Monaco

Non solo sirene arabe perché, lo stallo con il club saudita, ha aperto nuovi scenari di mercato. Secondo il quotidiano francese ora anche Manchester United e Bayern Monaco si sono fatte avanti per Verratti. I Red Devils, nonostante le spese costose per Hojlund, Onana e Mount, hanno bisogno di un innesto in mezzo al campo e potrebbero virare sul centrocampista italiano anziché su Amrabat della Fiorentina, su cui è passato in vantaggio il Liverpool.

Una concorrenza che ha visto anche il Bayern Monaco mostrare interesse per il classe '93 e potrebbe inserirsi nella corsa assieme agli club interessati. Nonostante il Psg abbia messo alla porta Verratti,l'azzurro ha ancora due anni di contrattoc ol club parigino per questo vuole trovare condizioni favorevoli per la cessione con cifre importanti in ballo.