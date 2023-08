Otavio all'Al Nassr di Ronaldo: ufficiale. Cifre e dettagli dell'affare

RIAD (Arabia Saudita) - L' Al Nassr di Cristiano Ronaldo , 0-2 in questo inizio di Saudi League, ha ufficializzato un altro colpo: dal Porto è arrivato il jolly offensivo Otavio per la cifra record di 60 milioni . Si tratta del 5° acquisto in questa finestra trasferimenti i gialloblù dopo Mané , Brozovic , Alex Telles e Fofana .

Centrocampista brasiliano naturalizzato portoghese, classe 1995, è stato nominato miglior calciatore del campionato portoghese nella scorsa stagione. Per il Porto, e più in generale per il campionato lusitano, si tratta dell'incasso più altro per un solo giocatore. Il precedente primato era stato fissato con la cessione per 50 milioni di euro di Eder Militao dal Porto al Real Madrid.