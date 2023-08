Lukaku, parla Pochettino: "La situazione non è cambiata"

Romelu Lukaku sta vivendo un momento molto particolare al Chelsea . Tornato a Londra dopo il prestito all' Inter , il belga è ai margini del progetto dei Blues ed è accostato alla Juventus da inizio estate. Mauricio Pochettino , tecnico dei londinesi, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche della situazione dell'attaccante.

Lukaku, le parole di Pochettino

"Lukaku? La situazione non è cambiata. Vi dico sempre che tutto può succedere. Al momento la situazione non è cambiata. E' una situazione che era chiarissima prima che arrivassi qui. Siamo davvero tranquilli. Se cambia qualcosa, vi informeremo. Se lui o la società desiderano trovare una soluzione, allora la società mi dirà che qualcosa è cambiato. Io sono qui e ho accettato una situazione che era già decisa. Non sono riuscito a cambiare nulla" ha spiegato il tecnico del Chelsea.