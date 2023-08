Lukaku-Vlahovic: il mercato della Juve tra logica, favola e costi

È andata a finire nel modo più coerente con il progetto di rilancio della Juventus che, salvo cataclismi mercatiferi, si tiene Dusan Vlahovic e Federico Chiesa , 23 e 25 anni. Romelu Lukaku finisce in modo piuttosto clamoroso alla Roma che mette a segno un grandissimo colpo , perché il valore tecnico del belga (al netto dell’incognita atletica) non si discute e sembra il centravanti ideale per il calcio di José Mourinho . In fondo lo sarebbe stato anche per la Juventus, almeno nell’immediato, ma i suoi trent’anni stonavano con il piano di una società che vuole e deve svecchiare la rosa e alleggerire i costi. Forse chi non esce bene da questa vicenda, almeno sulla carta, è l’ Inter che, perso Lukaku, ha rimediato con i più modesti Arnautovic e Sanchez , ma le strade del campo sono infinite e agosto propizia spesso previsioni imprudenti.

I tifosi della Juventus, tuttavia, sono giustamente felici: dopo aver cantato per tutta l’estate che loro Lukaku non lo volevano, domani abbracceranno Vlahovic e Chiesa, uomini in bilico per due mesi, ma giunti sorprendentemente in bianconero a pochi metri dalla fine del mercato. È una coppia dal potenziale clamoroso, che il nuovo gioco di Massimiliano Allegri potrebbe far detonare in una stagione decisiva (in tutti i sensi) per i due attaccanti. Se ci riuscisse, la favola avrebbe anche un lieto fine; per ora ha visto i sentimenti dei tifosi salvati dai rinculi del calciomercato e non è poco in questi tempi davvero poco romantici.