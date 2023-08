Soppy pronto al sì: trovato l’accordo tra Toro e Atalanta

TORINO - Gli ultimi trenta metri sono importanti, ma guai a dimenticare la fascia destra. Lì dove serve un'alternativa credibile a Raoul Bellanova . Un profilo in grado di aumentare la competitività di una corsia che il Toro ha bisogno di potenziare. Anche perché pure Brian Bayeye sta per lasciare il Filadelfia: lo aspetta l' Ascoli (in prestito), che ha sorpassato la Ternana al fotofinish. In questo momento, i granata stanno accelerando per Brandon Soppy . Con l' Atalanta l'intesa sta per essere perfezionata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. E non ci saranno altri giocatori coinvolti in questa trattativa, perché il discorso legato al futuro di Alessandro Buongiorno rimane fuori da questi dialoghi. Per il Toro non è sul mercato e in ogni caso non sarebbero mai state valutate contropartite tecniche vincolate a questa operazione.

Adesso, però, manca soltanto l'ultima curva, forse la più delicata di tutte: l'opera di convincimento di Soppy, finito in fondo alle gerarchie di Gian Piero Gasperini, che vede molto più avanti sia Zappacosta che Zortea. Il ragazzo si sta sbilanciando: ha capito che aspettare per quattro giorni un'eventuale proposta per un ritorno in Ligue 1 rischia di lasciarlo a piedi, nel caso in cui non si dovesse concretizzare nulla. Al Toro, in compenso, avrebbe la possibilità di crescere con un allenatore che lo stima tantissimo sin da quando il francese vestiva la maglia dell'Udinese. Non sarebbe un titolare fisso in granata, ma nessuna squadra gli assicurerebbe il posto dopo l'annata negativa vissuta con l’Atalanta.

Per questo Soppy è sempre più incline a dire sì al Toro, che ha in questo momento raffreddato le altre piste. A partire da Jackson Tchatchoua, bloccato dallo Charleroi ma svincolato a pochi passi dalle visite mediche e ora vicino al Verona, passando per Alessandro Zanoli, che il Napoli non intende liberare. Qualche chance fallisse l’assalto a Soppy resta per Pasquale Mazzocchi, ma l’affare è ritenuto troppo oneroso (ha giocato da titolare contro l'Udinese, per cui la Salernitana è sempre più propensa a trattenerlo) e Niccolò Corrado, laterale della Ternana che rimane l'alternativa più calda se con l'Atalanta non si riuscisse ad arrivare alla fumata bianca. Vagnati spera di consegnare Soppy a Juric già oggi, per chiudere defi nitivamente il capitolo esterni. Fasce nelle quali il Toro, anche se dovesse riuscire a chiudere l'affare con l'Atalanta, non ha avuto la possibilità di alzare considerevolmente il tasso qualitativo rispetto alla passata stagione.