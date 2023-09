"Sergio Ramos-Al Ittihad: in Arabia di nuovo coppia Real con Benzema"

A quanto pare il responso sarebbe arrivato, Ramos sembra destinato ad accasarsi, come tanti suoi colleghi nelle ultime settimane, nella Saudi Pro League, pronto a raggiungere, suo ex compagno ai tempi del Real Madrid.

Ramos verso l'Al-Ittihad di Benzema

Come riportato da Marca, il classe 1986 sarebbe ad un passo dall'Al-Ittihad (reduce dal ko con l'Al-Hilal di Milinkovic-Savic), squadra in cui milita Karim Benzema, pallone d'oro in carica. I due hanno vissuto insieme ben 12 stagioni con la camiseta blanca. Besiktas e soprattutto Galatasaray erano due opzioni concrete per Sergio Ramos. Dal canto suo, il difensore avrebbe sperato fino all'ultimo di tornare al Siviglia, squadra che lo lanciò e in cui militò agli inizi, tra settore giovanile e prima squadra. Poi l'approdo al Real Madrid e i successi ormai noti tra club e nazionale. Ma da Siviglia, secondo il quotidiano spagnolo, nonostante l'esigenza di un difensore centrale, non sarebbe mai arrivata una chiamata. Vecchie ruggini irrisolte, che sembrano destinate dunque a restare tali. Dopo la parentesi tra alti e bassi al Psg (dove ha comunque collezionato tre trofei), arriva così l'esperienza in Arabia.