Svincolati di lusso, campioni del mondo e d’Europa: le occasioni mercato

AAA cercasi squadra disperatamente . L’esercito degli svincolati è ormai sempre più nutrito e presenta in giro per il mondo un centinaio di calciatori dal curriculum illustre e dalla voglia di lasciare il segno. Ancora una volta. Insomma, c’è la possibilità di trovare vere e proprie occasioni low cost per quei direttori, che non sono riusciti a completare la rosa in tempo o che vogliono ulteriormente puntellare i propri organici. In un mercato asfittico e votato al risparmio come quello nostrano i giocatori senza squadra sono in aumento e a spasso sono rimasti anche nomi inimmaginabili soltanto un paio di stagioni fa. Insomma, ce n'è per tutti i gusti e le esigenze. Ecco perché abbiamo dedicato a loro questo focus , che potrebbe anche diventare un prezioso vademecum per tanti addetti ai lavori. E magari dar loro l’idea giusta per piazzare un ultimo colpetto in entrata. Rigorosamente a parametro zero.

Portieri

Il reparto estremi difensori appare ben nutrito e presenta volti da copertina. Su tutti l’ex numero uno più pagato al mondo. Quel David De Gea che fino allo scorso 30 giugno guadagnava 15 milioni di euro netti a stagione. Tanti, forse troppi visto il rendimento fornito. Non a caso adesso si ritrova a casa, in attesa di una chiamata. In realtà un paio di squilli gli erano arrivati ad agosto e pure da top club europei come Real Madrid e Bayern Monaco, entrambe alla ricerca di un dodicesimo affidabile. Alla fine però hanno puntato, rispettivamente, su Kepa e Peretz e così ora lo spagnolo guarda ai ricchi mercato esotici per ripartire. In tal senso qualcosa si sta già muovendo per un possibile approdo nei Paesi arabi (in arrivo una proposta dal Qatar dopo i contatti delle scorse settimane con due società saudite). A far compagnia a De Gea c’è l’ex capitano dell’Inter Samir Handanovic, che non sembra intenzionato a smettere e spera di chiudere con un ruolo da protagonista da qualche parte. A inizio agosto la Lazio aveva pensato allo sloveno per il ruolo di vice Provedel, ma la trattativa non è decollata. Handa viaggia verso i 40 anni, ma può essere utile come uomo-spogliatoio e possibile chioccia per chi tra i pali ha un giovane portiere.