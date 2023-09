Real, incognite futuro: Raul vuole andare via, Ancelotti che fa?

Il futuro di Raul potrebbe essere al Villarreal. Questa è stata la voce a fare il giro della Spagna e non solo in queste ultime ore. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, l'ex attaccante del Real avrebbe avuto contatti con il club de La Ceramica, che lo vedrebbero come successore sulla panchina al posto dell'esonerato Quique Setien. Un'occasione importante per la sua crescita ed è stato lo stesso allenatore a mettere al corrente il Madrid di questa trattativa. I blancos non si sarebbero opposti alla volontà di Raul di prendere in considerazione l'offerta che gli è arrivata.