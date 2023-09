Balotelli, è ufficiale: l'ex Inter e Milan torna nella vecchia squadra

Ora è ufficiale: Mario Balotelli torna in Turchia e in una sua ex squadra. Completato il trasferimento all'Adana Demirspor, il club in cui ha giocato nella stagione 2021/2022 prima di trasferirsi in Svizzera, al Sion. In una nota su 'X' la società di Adana ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante per una stagione con opzione per un'ulteriore annata.