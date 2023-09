Diaz, la stella dell'Uruguay campione del mondo U20 se ne va in Qatar

Fabricio Diaz è volato in Qatar per iniziare una nuova avventura con l' Al Gharafa. Nelle scorse ore è partito alla volta di Doha ed è atterrato proprio nella mattinata di oggi per prendere confidenza col nuovo club. Nel corse del mercato estivo, il mediano del Liverpool Montevideo , è stato accostato più volte al Barcellona nella Liga e al Brighton in Premier League, ma la scelta è ricaduta sul Qatar.

In estate è stato protagonista con l'Uruguay U20 al Mondiale dove, in finale con l'Italia, assieme alla sua squadra ha portato casa la Coppa con la vittoria per 1 a 0 (firmato Rodriguez) sugli azzurri. Il Ct Broli lo ha sempre utilizzato nell'undici iniziale a dimostrazione e conferma delle sue qualità di gestione, visione e interdizione. Una scelta particolare, a 20 anni, quella di lasciare il Sud America e volare nel Medio Oriente, un po' come fatto da Gabri Viega (cercato dal Napoli e poi andato all'Al Ahli) e che ha fatto scalpore.

Diaz-Liverpool Montevideo, il messaggio social

Di seguito il messaggio con cui Fabricio Diaz ha voluto salutare sui propri canali social la società del Liverpool Montevideo: "Tocca dire addio al club che mi ha formato come giocatore, persona e professionista. Colleghi, funzionari, corpo tecnico, dirigenti e tifosi, ringraziarvi tutti per l'affetto, il sostegno e la fiducia accordati fin dal primo giorno. È stato un orgoglio difendere questa maglia in questi anni. Grazie". Intanto anche il nuovo club ha postato le sue foto al momento dell'arrivo: "Fabricio Diaz è arrivato a Doha prima di unirsi alla nostra prima squadra dal Liverpool Montevideo".