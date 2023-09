Housni saluta il Psg: dai gol in Youth alla Juventus al Qatar

Il Psg ha ceduto ancora un giocatore in Qatar: dopo Verratti, Draxler e Diallo, è arrivata anche l'ufficialità di Ilyes Housni all' Al Sadd . Se i trasferimenti dei tre più conosciuti hanno portato nelle casse oltre 100 milioni, che ha messo in allarme l'UEFA per il Financial Fair Play , quello del giovane centravanti è stato ceduto in prestito.

Nato in Francia, a Creteil, ma con origini marocchine, è stato uno dei protagonisti della Youth League nella passata stagione nel girone con Juve, Benfica e Maccabi Haifa. Proprio i bianconeri lo ricorderanno bene visto che è stato decisivo nella doppia sfida, sia all'andata e sia al ritorno, con quattro gol a referto. Otto quelli totali con 3 assist e l'uscita agli ottavi ai rigori contro il Dortmund.

Housni-Psg, esordio Ligue 1

L'annata 2023-24 non è stata soltanto quella del calcio giovanile per Housni, perhé durante la stagione si è allenato spesso agli ordini di Galtier con la prima squadra. Mbappé, Messi, Neymar e tutti gli altri campioni: il classe 2005 ha potuto imparare e rubare i segreti dai compagni più esperti, prima di fare il suo esordio contro il Chateauroux in Coppa di Francia.

A seguire c'è stato anche quello dolce e amaro contro il Monaco: 10' nella sconfitta 3 a 1 nel Principato. Ora farà discutere il suo passaggio in Qatar così come è stato per quelli di Fabricio Diaz e Gabri Veiga, che ha rifiutato il Napoli per andare a Doha.