"Gattuso sarà il nuovo allenatore del Marsiglia: sabato già in panchina"

MARSIGLIA (FRANCIA) - Il nuovo tecnico dell' Olympique Marsiglia sarà Gennaro Gattuso . Nei giorni scorsi si era fatto il nome dell'ex Psg Galtier, ma secondo quanto riferito dalle radio pubbliche francesi della catena di Radio France, dovrebbe essere l'ex campione del mondo del 2006, oggi 45 anni, a prendere il posto di Marcelino sulla panchina dei francesi. L'allenatore spagnolo ha guidato la squadra nelle prime cinque partite salvo poi dover lasciare per ragioni personali. L'interregno di Jacques Abardonado è durato appena una partita, con il ko per 4-0 contro il Psg che ha convinto Pablo Longoria ha cercare una nuova guida tecnica.

Marsiglia, Gattuso può esordire già contro il Monaco

La scelta, dunque, sarebbe ricaduta su Gennaro Gattuso, secondo le fonti francesi atteso in città in queste ore. L'esordio dell'allenatore calabrese sulla panchina dei transalpini potrebbe arrivare già sabato nel match contro il Monaco alle 21 al Louis II valido per la 7ª giornata della Ligue 1. Ringhio è reduce dalla deludente esperienza con il Valencia e dopo aver allenato in Svizzera, Italia, Grecia e Spagna, appunto, sbarca anche in Francia.