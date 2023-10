Bayern, Sané formato Champions tra gol e rinnovo

Nello scorso girone di Champions League si è vista probabilmente la miglior versione di Leroy Sané da quando veste la maglia del Bayern Monaco. Il numero 10 era stato protagonista assoluto della qualificazione agli ottavi a punteggio pieno della squadra allora allenata da Julian Nagelsmann: quattro gol e pure un paio di assist nelle prime quattro partite per chiudere subito la questione di fronte a Inter e Barcellona. Numeri che non si sono più incrementati una volta entrati nella fase ad eliminazione diretta. Quest’anno nelle notti europee ha già timbrato il cartellino in casa contro il Manchester United, ma è soprattutto in Bundesliga che il prodotto della Knappenschmiede, l’academy dello Schalke 04, ha lanciato i migliori segnali. I numeri in termini di gol realizzati incoronano Kane , già arrivato a quota 9 in altrettante presenze, ma la sensazione del campo è che sia proprio il classe 1996 il giocatore che più di tutti sta riuscendo a incidere. Non solo perché in campionato ha convertito in gol tutte le cinque grandi occasioni che ha avuto tra i piedi, ma anche per i momenti chiave in cui questi gol arrivano. Vedasi il fresco 2-2 di sabato contro il RB Lipsia, ma anche la doppietta alla prima giornata col Werder (ha segnato il primo gol della stagione) e il momentaneo 1-1 sul campo del Gladbach, prima che Tel entrasse dalla panchina per risolverla, anche qui un film già visto.

Le sirene di mercato

Le attenzioni concentrate sull’uomo da 50 milioni di euro, arrivato nell’estate 2020 dal Manchester City, sono particolarmente alte anche per questioni contrattuali: c’è un accordo che scade nel 2025 che per ora non è ancora stato rinnovato. Dal canto suo, questo avvio di annata depone certamente in favore di una firma in un futuro possibilmente prossimo. « Ci ha sempre dato tanto, fisicamente è molto forte, ma ora è impressionante la costanza che sta mettendo sul campo », ha commentato il suo compagno di squadra e nazionale Joshua Kimmich in conferenza stampa, alla vigilia del match del Parken contro il Copenhagen (stasera alle 21), « ma sono cose che ha già dimostrato anche in passato. Anche quando le cose non vanno bene riesce a fare emergere le sue qualità e spero continui così ancora per un lungo periodo di tempo ». La discussione che tiene banco a Monaco in questi giorni riguarda anche la potenziale aggiunta di Jérome Boateng: fermo dallo scorso giugno dopo il biennio da comparsa a Lione (35 presenze in due anni), si sta allenando con il Bayern e presto potrebbe essere tesserato. « Innocente fino a prova contraria: ha il diritto di allenarsi con noi e come club possiamo decidere » ha detto Tuchel in conferenza stampa rispondendo a chi chiedeva del processo per violenza domestica nel quale è coinvolto il difensore.