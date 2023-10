Sancho come Pogba? Allo United per poi tornare al club dove è esploso...

Pagato 85 milioni di euro e tenuto ai margini del progetto di Ten Hag allo United, Jadon Sancho starebbe - da alcune settimane - 'flirtando' con il Borussia Dortmund , club per il quale ha difeso i colori dal 2017 al 2021, primo del ritorno in Inghilterra, sull'altra sponda di Manchester . Il calciatore di origine giamaicana, infatti, sta pagando un post social, pubblicato al termine del match perso con l'Arsenal, in cui si è definito "un capro espiatorio" e ha tacciato il proprio allenatore, che gli aveva sin lì concesso 3 presenze, salvo poi impedirgli di mettere piede nel centro di allenamento dei Red Devils (sala pranzo compresa), di essere "un bugiardo".

"Sancho 'flirta' col Borussia Dortmund"

Secondo quanto riferito da Sky Germania, Jadon Sancho, che vorrebbe 'emulare' Pogba, fuggito da Manchester e tornato a vestire la maglia della Juventus, avrebbe incaricato il proprio procuratore di riallacciare i rapporti con il suo vecchio club, il Borussia Dortmund. I media tedeschi, e in particolare la Bild, affermano tuttavia che la dirigenza della società giallonera sarebbe al momento particolarmente dubbiosa sulla bontà dell'operazione e non soltanto da un punto di vista economico-finanziario (lo United non vorrebbe accettare offerte inferiori ai 60 milioni). Della forte ala anglo-giamaicana, infatti, preoccuperebbero alcune sue attività extra-calcistiche, a partire dall'abitudine di fare tardi la notte per giocare ai videogames. Già durante la sua militanza in Vestfalia il calciatore si sarebbe presentato più volte in ritardo agli allenamenti mattutini, oltre che 'pretendere' sovente dei permessi di uno o anche due giorni.