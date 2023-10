Clamoroso Guardiola: “De Zerbi sarà il prossimo allenatore del Manchester City”

Tra le gare di Premier League del weekend spicca il match dell'Etihad tra Manchester City e Brighton . Nell'ultimo precedente, risalente allo scorso 24 maggio, i ragazzi di De Zerbi sono riusciti a fermare sull'1-1 i Citizens freschi vincitori del terzo titolo consecutivo. Clima di festa all'Amex Stadium per la prima qualificazioni alle coppe europee del club. Nell'occasione, chiacchierando nel tunnel al termine della sfida, Pep Guardiola ha fatto una rivelazione importante a un gruppetto di calciatori del Brighton: "De Zerbi sarà il prossimo allenatore del Manchester City". Il catalano non ha mai risparmiato i complimenti nei confronti dell'ex Sassuolo tanto da definirlo come uno dei manager più influenti degli ultimi 20 anni. Complimenti niente male, soprattutto se arrivano dal numero uno.

De Zerbi tra i possibili sostituti di Guardiola al City

Un approdo dell'italiano sulla panchina del City presuppone però l'addio di Guardiola, il cui contratto scadrà al termine della prossima stagione anche se i campioni d'Europa potrebbero proporgli il quarto prolungamento. De Zerbi, poi, non è l'unico profilo interessante per il dopo Guardiola: c'è infatti anche Arteta, ex secondo di Pep, che sta facendo molto bene con l'Arsenal e a differenza del lombardo avrebbe anche l'esperienza per guidare un top club.

