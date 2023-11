Bonucci e il nuovo allenatore all’Union Berlino: Fischer lascia, arriva Grote

BERLINO (Germania) - L'Union Berlino, club in cui milita Leonardo Bonucci e attualmente ultimo in Bundesliga dove non fa punti dalla fine di agosto, si separa dall'allenatore Urs Fischer. Lo ha annunciato il club delle capitale tedesca rivale del Napoli nel girone di Champions. Il tecnico svizzero, con cui è stato raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto, è stato uno dei principali artefici dell'incredibile ascesa dell'Union fin dal suo arrivo nel luglio 2018.