Juve-Sancho, l'assist nella trattativa può arrivare da un ex dirigente

MANCHESTER (Regno Unito) - Potrebbe accasarsi in Inghilterra Jean Claude Blanc, ex dirigente e presidente della Juventus (dal 2006 al 2011) poi direttore generale del Psg (dal 2011 al 2022). Alcune voci provenienti dall’Inghilterra danno infatti il manager francese in pole position per il ruolo di amministratore delegato del Manchester United .

Blanc, la Juve e Sancho

Blanc è un uomo di fiducia di Ratcliffe, miliardario britannico che sarebbe in procinto di acquistare il 25 per cento delle quote del club inglese, e potrebbe andare a ricoprire quel ruolo, vista anche la sua esperienza in campo calcistico. Se la trattativa andrà a buon fine, la Juventus dovrebbe quindi confrontarsi con Blanc qualora riprendessero i colloqui per Jadon Sancho, che è in uscita dallo United, ma ha un costo (cartellino e ingaggio) al momento proibitivo.