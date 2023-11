"De Gea, no a Ronaldo: piace all'Inter Miami di Messi e lo United..."

Il futuro di David De Gea resta ancora da definire. Il trentatreenne portiere spagnolo è rimasto senza contratto questa estate dopo non aver raggiunto l'accordo per il rinnovo con il Manchester United . Secondo quanto riferisce "The Sun", De Gea avrebbe rifiutato 500mila sterline a settimana (oltre 570mila euro) dalla squadra saudita di Cristiano Ronaldo , l' Al-Nassr .

De Gea, non solo l'Arabia Saudita: piace anche all'Inter Miami di Messi

Il rifiuto sarebbe stato influenzato da sua moglie Edurne, non entusiasta di trasferirsi in Arabia Saudita. De Gea, però, potrebbe presto tornare in campo. L'Inter Miami di Lionel Messi e dei suoi ex compagni di nazionale Jordi Alba e Sergio Busquets avrebbe nel mirino proprio l'estremo difensore iberico, che non rientrerebbe più nei piani del Valencia.