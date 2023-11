Zaccagni, la Juve prova a inserirsi: con la Lazio è gelo, sul mercato?

TORINO- Le notizie che circolano confermano come una delle strategie di mercato della Juventus (in abbondante e qualificata compagnia, peraltro) sia quella di inserirsi nei pertugi delle difficoltà che attraversano le altre squadre riguardo ai rinnovi di contratto. Se qualche giorno fa il focus si è concentrato su Piotr Zelinski , lui in scadenza con il Napoli già nel giugno prossimo, adesso i rumors conducono verso la capitale. Sì, perché sulla sponda laziale sta montando sempre più il caso che riguarda Mattia Zaccagni , in scadenza con i biancocelesti nel 2025 e il cui percorso per il rinnovo di contratto si preannuncia sempre più accidentato.

Già nelle scorse settimane Claudio Lotito non sembrava molto ben disposto a intavolare una discussione, in linea con la sua strategia di non voler affrontare troppo presto (un anno e mezzo per lui lo è...) il tema rinnovo, poi nei giorni scorsi è arrivata anche la presa di posizione dell’agente Mario Giuffredi che ha presentato un ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro la Lazio per le commissioni relative a Hysaj, ingaggiato nel 2021 dal Napoli a parametro zero. Ora, che si possa arrivare a una rottura per questo motivo sarebbe una indebita interpretazione, anche perché non esiste probabilmente un solo agente che non abbia litigato con Lotito e che poi abbia ricucito (senza dimenticare che Giuffredi mantiene ottimi rapporti con l’entorurage tecnico della Lazio) ma è un fatto che il rinnovo di Zaccagni ia in fase di stallo, come confermato dallo stesso agente: «Pensiamo solo a fare bene. Oggi l’obiettivo è fare un gol in più della scorsa stagione. Non pensiamo al mercato».