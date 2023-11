Mourinho-Roma al capolinea? Lui chiama, i Friedkin non rispondono

Un silenzio che fa rumore. È il nuovo capitolo del film a puntate che sta andando in scena tra la Roma e José Mourinho. In particolare tra i Friedkin e il tecnico: al centro del dibattito c’è il rinnovo di un contratto, che scade il 30 giugno e del quale ancora a Trigoria non si parla. Anzi, sarebbe più corretto dire che qualcuno che ne discute c’è e quel qualcuno è Mourinho. Da abile stratega della comunicazione qual è ha deciso di giocare a carte scoperte. «Il mio futuro? Non lo conosco, con la proprietà parlo, ma non di rinnovo» le sue parole a Rai Sport che hanno un chiaro intento, far uscire allo scoperto la proprietà che però, nei suoi anni a Roma, ha centellinato le dichiarazioni pubbliche. E per questo anche il tentativo di José sembra cadere nel vuoto, perché di risposte, nemmeno off records tra i diretti interessati, sono arrivate. L’obiettivo del tecnico, però, come negli scacchi è quello di stanare il re e se non lo può fare direttamente, allora le vie indirette possono essere la soluzione giusta, sfruttando l’amore di una piazza che da giorni mette pressione alla proprietà, chiedendo di far luce sul futuro dell’allenatore. Un esempio può essere la scritta “José a vita” comparsa ieri fuori Trigoria.