Disastro Manchester United, Ten Hag al capolinea: "Già scelto il sostituto"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Traballa, eccome, la panchina di Ten Hag . Inizio di stagione da incubo per il Manchester United , che dopo 16 partite è settimo in classifica in Premier League e con già 10 punti di distacco dal Liverpool capolista e prossimo avversario dei Red Devils . La sfida in programma domenica alle 17.30 ad Anfield potrebbe dunque essere decisiva per il tecnico olandese: qualora dovesse arrivare un'altra sconfitta, che sarebbe l'ottava di questa stagione in campionato, la sua avventura sulla panchina degli inglese sarebbe praticamente conclusa.

Manchester United fuori dall'Europa

Come se non bastasse, martedì è anche arrivato il ko in Champions League contro il Bayern Monaco (1-0) a Old Trafford che ha sancito l'uscita dalle coppe europee del club. Lo United, infatti, ha chiuso ultimo nel Gruppo A racimolando appena quattro punti - risultato più basso della storia del club in questa competizione -, motivo per il quale non giocherà nemmeno in Europa League. Un duro colpo anche a livello economico.