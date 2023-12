"Icardi al Real Madrid di Ancelotti a gennaio": cifre e accordo clamoroso

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe avere un risvolto clamoroso. Diverse fonti in Turchia parlano infatti di un accordo già trovato per il trasferimento del centravanti ex Inter al Real Madrid già a gennaio. Si tratta di una trattativa che avrebbe del clamoroso e che riaprirebbe le porte del grande calcio all'attaccante attualmente in forza al Galatasaray . Considerando i diversi infortuni e l'assenza di un vero numero 9 senza considerare Joselu , i Blancos avrebbero praticamente chiuso per portare Maurito al Santiago Bernabeu con un accordo di 6 mesi in prestito e uno stipendio di 8 milioni netti.

Icardi, le parole dell'agente

Tra le altre cose, essendo caduta ogni restrinzione per quanto riguarda il calciomercato, Icardi potrebbe anche giocare nuovamente in Champions League con la squadra di Ancelotti. Di un possibile approdo dell'argentino al Real Madrid aveva parlato il 25 novembre novembre Elio Letterio Pino, agente del giocatore, in un'intervista per Fanatik: "Ad oggi non c'è ancora un'offerta ufficiale. Il Real Madrid non ha fatto alcuna offerta per Icardi, ma stiamo parlando con i responsabili del club. Non posso dire altro per ora". Inoltre, l'agente dichiarò che avrebbe parlato con il vicepresidente del Galatasaray. Mauro, che secondo alcune fonti in Turchia accetterebbe con entusiasmo la destinazione, si sta rendendo protagonista di un'ottima stagione con la sua squadra: 25 partite giocate e 17 gol realizzati fino a questo momento.