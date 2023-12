Amrabat, lo United lo scarica: "Non lo riscattano, torna alla Fiorentina"

Il Manchester United non riscatterà Sofyan Amrabat a fine stagione. Lo riporta in Inghilterra il Sun, secondo cui Ten Hag starebbe già 'pianificando' il ritorno del centrocampista alla Fiorentina . Il marocchino è arrivato ai Red Devils in prestito in estate e non ha convinto gli inglesi nelle 17 presenze complessive che ha collezionato in questa prima parte di stagione. Alcune fonti interne allo United affermano che la dirigenza del club di Manchester sarebbe dell'idea che il calciatore non sia adatto alla Premier League .

"Amrabat via dallo United"

"È molto improbabile che Amrabat rimanga al Manchester United. Hanno un'opzione per rendere l'accordo permanente, ma per come stanno le cose l'allenatore non ha intenzione di farlo. Non c’è dubbio che Amrabat sia un buon giocatore, ma ci sono dubbi sulla sua idoneità con la Premier League. Ha fatto molto bene in Italia, ma il ritmo di gioco è molto diverso e il giocatore ha faticato tanto da quando è arrivato allo United. Non resterà allo United". Sono le parole della fonte interna allo United riportate dal Sun. Il tabloid inglese, inoltre, sottolinea anche che la crescita di Kobbie Mainoo è un altro fattore determinante per la partenza di Amrabat.