Suarez a Miami con Messi, Alba e Busquets: l'annuncio è commovente

MIAMI (Stati Uniti d'America) - "Non c'è niente di più bello che giocare con gli amici", scritto in sovrimpressione su una foto che ritrae quattro bambini, di spalle e seduti sul prato di un campo da calcio, con le maglie di Suarez, Messi, Jorgi Alba e Sergio Busquets. È il tweet con cui l'Inter Miami annuncia l'acquisto del Pistolero, che ha da poco terminato la propria esperienza in Brasile con il Gremio.