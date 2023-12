Napoli, non solo Samardzic: fari puntati anche su un obiettivo di mercato Juve

Il Napoli si candida a essere la regina del mercato di gennaio. Aurelio De Laurentiis progetta almeno 3-4 acquisti da chiudere nei prossimi giorni. Intanto ha definito le cessioni di Elmas al Lipsia per 25 milioni (bonus inclusi) e Zanoli al Genoa (prestito). Bagagli pronti pure per Zerbin che può andare a titolo temporaneo al Frosinone. Politano , invece, è corteggiato dagli arabi dell’ Al Shabab : pronto un ingaggio da 7 milioni a stagione per un triennale e 12 milioni per il Napoli.

Napoli, il mercato in entrata

Ma torniamo alle mosse in entrata: in arrivo un terzino destro, un centrale e 1 o 2 centrocampisti. Per il ruolo di vice Di Lorenzo il preferito resta Mazzocchi, ma ballano 2,5 milioni tra offerta (1,5) e richiesta della Salernitana (4). Se le parti non dovessero avvicinarsi a stretto giro di posta, gli azzurri chiuderanno per Faraoni (Verona), che ha già l’intesa con la società partenopea (contratto fino al 2026). Oltretutto i gialloblù sarebbero disposti a liberarlo gratis. Un fattore che può risultare decisivo in tutta questa vicenda. Per la difesa piacciono Tomiyasu (Arsenal) e Dragusin (Genoa), ma su quest’ultimo resta in pole il Tottenham.

