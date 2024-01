Non solo Mbappé, chi va a scadenza? La lista da tenere d'occhio per il mercato

Anno nuovo, nuovi... parametri zero. Consuetudine sempre più consolidata per i club è quello di fiondarsi sui migliori calciatori in scadenza di contratto, così da poter risparmiare il costo dei cartellini, dovendosi accollare solo quello degli ingaggi. Da quest'oggi, 1 gennaio 2024, i calciatori che hanno gli accordi con le rispettive società fino al 30 giugno sono liberi di poter dialogare con altri club e sottoscrivere contratti validi a partire dal 1 luglio. Ma quali sono i migliori giocatori in scadenza di contratto? Dai più conosciuti (su tutti, ovviamente, Kylian Mbappé, pallino del Real Madrid) ai meno noti: questa la lista ruolo per ruolo, in ordine crescente di valore, secondo i dati Transfermarkt.