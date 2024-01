Mbappé libero nel 2024: Real e non solo, il Psg spera nel rinnovo

PARIGI (Francia) - Inizia il 2024 e Kylian Mbappé è libero di parlare del suo futuro con i club interessati. Il fenomeno francese andrà in scadenza con il Psg il 30 giugno 2024 e nei prossimi mesi potrà dialogare con altre società e sottoscrivere un contratto valido a partire dal 1 luglio. Ma il club francese non è per nulla fuori dai giochi, anzi continua a credere in un rinnovo che questa volta sarebbe pluriennale, anche perchè il Real Madrid, sempre attento, questa volta sarebbe un po' più defilato rispetto alle stagioni scorse. I blancos restano una delle ipotesi maggiormente accreditate, ma c'è anche un terzo incomodo tra Parigi e Madrid e riguarda l'Inghilterra e la Premier League.