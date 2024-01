Mercato Atalanta, Hien primo acquisto. Due uscite in prestito

BERGAMO - Si apre con l'acquisto di un difensore centrale il mercato invernale 2024 dell' Atalanta . I dirigenti nerazzurri hanno definito nelle ultime 48 ore il passaggio di Isak Hien , centrale svedese classe 1999, dal Verona alla Dea per una cifra di circa 8 milioni di euro. Considerando che in estate gli scaligeri ne volevano più del doppio (18 per la precisione) dopo che l'affare Buongiorno con il Torino era saltato, l'acquisto del difensore gialloblù all'inizio del mercato è un'ottima notizia per il gruppo di Gasperini : alla squadra orobica servivano forze fresche, arriva un giocatore ( manca solo l'annuncio ufficiale dopo le visite mediche di ieri a Milano ) che conosce già il campionato italiano e ha giocato a 3 nel Verona sia l'anno scorso sia in questa stagione. Il primo allenamento di Hien con l'Atalanta avverrà oggi, da capire se il ragazzo sarà subito convocato per la gara contro il Sassuolo di Coppa Italia mentre dovrebbe essere scontata quella per Roma -Atalanta di domenica 7 gennaio (ore 20.45).

Mercato Atalanta: tutte le novità

L'arrivo di Hien è una notizia importante per gli orobici, lo svedese si aggiunge a Djimsiti, Kolasinac e Scalvini (nessuna lesione per lui dopo lo stop nel riscaldamento prima della gara con il Lecce, potrebbe essere subito di nuovo a disposizione) con il giovane Bonfanti e la coppia classe 1990 formata da Toloi e Palomino che stanno recuperando dai rispettivi infortuni a completare il pacchetto arretrato. A questo punto, de Roon potrà continuare ad essere schierato in mezzo al campo con la crescita di Pasalic nella posizione di interno che incide anche sul mercato.

Considerando che la temporanea assenza di Lookman (con la Nigeria in Coppa D'Africa) sarà a breve "coperta" dal rientro in gruppo di El Bilal Tourè, resta da capire se ci saranno movimenti sugli esterni. Zortea è molto chiacchierato in chiave Frosinone (potrebbe andare in prestito), l'olandese Bakker non sembra certo della permanenza e in caso di partenza (si parla del Sassuolo che lo vorrebbe in prestito) a Bergamo potrebbe arrivare un altro laterale sinistro. Sempre per il ruolo di centrale, nelle scorse settimane si parlava di un forte interessamento per il belga Matte Smets (classe 2004) del Sint-Truiden ma l'accelerata per Hien ha, forse, cambiato gli scenari.