Samardzic stufo di Cioffi, è assalto Napoli: 20 milioni all'Udinese

Il Napoli ha sferrato l’assalto (forse) decisivo per Lazar Samardzic, che vuole lasciare l’Udinese dopo l’ennesima panchina inflitta da Cioffi. Contatti positivi a Capodanno direttamente a Cortina, dove il presidente De Laurentiis ha trascorso l’arrivo del nuovo anno. Un 2024 che farà rima con rivoluzione in casa azzurra: operazione da circa 20 milioni più bonus; mentre per il centrocampista pronto un contratto fino al 2028 da 2,1 milioni annui. Come terzino destro, i partenopei stanno provando a trovare un quadra con la Salernitana, che chiede 4 milioni per liberare Pasquale Mazzocchi.

L’ultima offerta del Napoli è di 2,5, intanto i Campioni d’Italia hanno bloccato Davide Faraoni (Verona) nel caso in cui non dovesse sbloccarsi la trattativa per l’esterno granata. Su Politano continua il pressing dell’Al Shabab. Il Napoli ha dato poi il via libera alla cessione in prestito di Zanoli al Genoa; mentre per Zerbin e Gaetano ci sono varie richieste e una decisione verrà presa nei prossimi giorni. A proposito del Grifone: sta entrando nel vivo la trattativa per la cessione di Dragusin al Tottenham per 30 milioni. Per rimpiazzarlo un’idea suggestiva porta a Leonardo Bonucci, desideroso di lasciare l’Union Berlino per tornare in Serie A così da provare a riconquistare la Nazionale in vista di Euro 2024. Per ora siamo ancora nell’alveo dei sondaggi, ma la pista potrebbe prendere quota nei prossimi giorni.

Mercato: Roma su Chalobah, la Lazio sogna Ferguson Restando in tema di centrali: la Roma ha messo gli occhi su Chalobah, che può lasciare il Chelsea in prestito anche se c’è da battere la concorrenza di diversi club inglesi. I giallorossi valutano la cessione di Spinazzola (piace a club arabi e Galatasaray); mentre Renato Sanches verrà restituito al Psg con 6 mesi di anticipo. Anche la Lazio è alla ricerca di una mezzala: il sogno si chiama Ferguson (piace pure a Milan e Juve), ma lo scozzese per il Bologna è incedibile a gennaio. Più praticabile la pista che porta a Fazzini (Empoli), che i toscani potrebbero rimpiazzare col ritorno di Zurkowski dallo Spezia. Rinnovi in alto mare per Felipe Anderson (in scadenza a giugno) e Zaccagni (2025): per entrambi oggi l’ipotesi più probabile è quella di andare via. Sull’esterno d’attacco italiano c’è da registrare il pressing della Fiorentina, che punta Terracciano (Verona) come terzino destro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA