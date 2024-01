Il Lecce blinda Baschirotto e Gendrey. Mercato: i nomi sulla lista di Corvino

Baschirotto, difensore centrale convocato in passato da Roberto Mancini in Nazionale, sarebbe andato in scadenza tra un anno e mezzo. La nota dei giallorossi spiega «di aver prolungato il rapporto contrattuale fino al termine della stagione sportiva 2025/26 con opzione per i successivi due anni». Un 2023 stellare per l’ex Ascoli che ha portato al prolungamento con i salentini. Lo stesso Baschirotto prima della sfida con l’Atalanta espresse così il suo entusiasmo per l’anno magico vissuto: «Di questo anno solare ho bei ricordi come la salvezza a Monza, la convocazione in Nazionale. L'obiettivo futuro è certamente portare i colori giallorossi sempre in alto, la società è ambiziosa come me e speriamo di toglierci soddisfazioni insieme».

Mai una parola di troppo, mai uno sgarbo da quando è in squadra con i compagni. Parliamo di Valentin Gendrey, ragazzo che rappresenta il perfetto esempio di dedizione e impegno che ciascun calciatore deve impiegare per essere apprezzato e ricordato. Gendrey è un terzino di spinta, molto abile nel gioco aereo e nei contrasti; leader silenzioso di questo gruppo, ragazzo di grande affidabilità e correttezza. In scadenza il 30 giugno 2024, Corvino e Trinchera hanno deciso di trattenere il francese fino al termine della stagione sportiva 2025/26 con opzione per l’anno successivo. Un investimento per il futuro viste le ampie garanzie dimostrate in campo negli ultimi anni.