Mbappé e il futuro al Psg: "Non ho ancora deciso. Con Al Khelaifi..."

Kylian Mbappé è tornato a parlare del suo futuro al Psg . Il fuoriclasse franese ieri è sceso in campo con i parigini conquistando la Supercoppa di Francia ai danni del Tolosa , realizzando il gol del definitivo 2-0. Al termine della sfida, Kylian ha voluto rispondere ad una domanda inerente alla sua prossima squadra. Mbappé, al centro delle voci di mercato da più di un anno e con il contratto in scadenza il 30 giugno, ha dichiarato: "Non ho ancora preso la mia decisione".

Mbappé, le parole sul futuro

Mbappé ha poi aggiunto: "Con l'accordo che ho stretto con il presidente Al Khelaifi quest'estate, qualunque sia la mia scelta, siamo riusciti a tutelare tutte le parti, preservando la serenità del club per le sfide a venire. Questo è l’importante, tutto il resto è secondario. Nel 2022 ho conosciuto la mia decisione solo a maggio. So cosa voglio fare, non dovrei lasciare che la scelta si trascini troppo a lungo. Non avrebbe senso». Resta dunque da capire come si evolverà la situazione in futuro, con il classe 1998 che resta in cima alla lista dei desideri del Real Madrid di Florentino Perez, molto vicino ad assicurarsi le sue prestazioni nelle ultime sessioni di mercato.