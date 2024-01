L’Empoli è pronto a chiudere per Zurkowski e Cerri. E vuole anche Gaetano

Nella calza della Befana Aurelio Andreazzoli ha trovato due dolci sorprese: la dirigenza dell’Empoli, infatti, è in chiusura per consegnare all’allenatore un cavallo di ritorno come il centrocampista Zurkowski (Spezia) e un nuovo centravanti (Alberto Cerri del Como). Un doppio innesto che gli azzurri sperano possano diventare tre, visto che ai toscani piace molto anche il giovane Gaetano del Napoli. A proposito di baby-talenti: la Roma ieri ha ufficializzato l’approdo nella Capitale di Dean Huijsen in prestito oneroso dalla Juventus. Il centrale classe 2005 è costato 700mila euro, che si ridurranno a 500mila nel caso in cui l’olandese disputi almeno 10 partite. Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Lazio ha detto no a un’offerta da 10 milioni ricevuta dall’Arabia Saudita per Felipe Anderson . Il brasiliano non è sul mercato per Claudio Lotito, che confida di convincerlo a rinnovare fino al 2027 (con opzione per il 2028). Sul tavolo uno stipendio da 3,5 milioni a stagione più bonus.

Mercato Toro, l'offerta per Doig sale. Wijndal e Bakker le altre piste

Le altre trattative di mercato

Da un esterno offensivo all’altro: la Fiorentina nei prossimi giorni presenterà un’offerta ufficiale al Verona per provare a prendere Ngonge, mentre Brekalo rimane nel mirino della Dinamo Zagabria, anche se il croato non sembra pienamente convinto di tornare in patria. Sempre molto attivo il Frosinone che spera la settimana prossima di ottenere il via libera per un tris di rinforzi: trattative in corso per i prestiti di Bonifazi (Bologna), Zortea (Atalanta) e Zerbin (Napoli). Il Monza vuole fare shopping sotto la Mole: nel mirino di Galliani ci sono lo juventino Iling e il granata Radonjic, per il centravanti i biancorossi duellano col Genoa per Djuric (Verona). Se i liguri dovessero perdere la sfida, ripiegherebbero su un’altra punta gialloblù: Henry. Restando in tema di attaccanti: il Bologna insiste per Musa (Benfica), Defrel (Sassuolo) e Bonazzoli (Verona) sono nel mirino della Salernitana che è vicina al terzino Sernicola (Cremonese) e sfida il Cagliari per il centrale Palomino (Atalanta), il Verona ha prenotato Tavsan (Nec). Lo stesso Hellas è vicino a chiudere per il difensore Kurtulus (Hammarby) e ci prova per Yilmaz (Rangers). Passi avanti dell’Atalanta per James (Birmingham), mentre Bakker resta in uscita (sondaggi di Monza e Sassuolo). Il Lecce si avvicina a Slitz (Legia Varsavia) e lavora al prestito di Romero dal Milan (su cui si muove anche il Como in B). Infine l’Udinese prende il giovane Di Leva (classe 2005) dal Telstar.

Toro, Biel torna di moda: dipende da Pellegri