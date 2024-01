Il calciomercato che non ti aspetti: la Premier rivuole i giocatori dall'Arabia

Non si preannuncia un mercato invernale fatto di grossi botti, vuoi per la Coppa d’Africa (e d’Asia) che tolgono inevitabilmente dal mercato svariati giocatori e allo stesso tempo offrono una vetrina in vista dell’estate, vuoi perché tante big stanno giocando a nascondino. Sia Pep Guardiola che Mikel Arteta hanno parlato di possibilità di gennaio in bianco, Ancelotti ha affermato che non chiederà a Florentino Perez nessun acquisto "più di quanto già mi ha dato".

E anche Xavi esclude di fatto che il Barcellona, dopo aver accolto Vitor Roque - attaccante brasiliano classe 2005 già bloccato da mesi e arrivato l’1 gennaio, che ha già esordito - arrivino volti nuovi: "Dobbiamo guardare in faccia la realtà: in questo momento non possiamo permetterci di registrare nessun altro giocatore nella rosa della prima squadra", ha ammesso, ricordando anche che "dopo l’infortunio di Gavi sarebbe stata buona cosa aggiungere un pezzo a centrocampo". Insomma, anche in Catalogna potrebbe essere un mese di attesa, salvo sorprese o possibilità imperdibili - come per tutti, del resto.

Henderson e Firmino, opportunità dall'Arabia E chissà che queste opportunità arrivino proprio dall’Arabia Saudita, dopo le voci di possibili “rubinetti chiusi” al calcio da parte del governo: dall’Inghilterra infatti si parla già di primi possibili ritorni. A partire da Jordan Henderson: l’ex capitano del Liverpool in estate ha firmato con l’Al-Ettifaq in mezzo a tantissimo polemiche, ma dopo neanche sei mesi avrebbe già espresso il desiderio di tornare in patria, in Premier League. Aprendo, forse, anche un filone. Si parla infatti anche di Roberto Firmino, altro ex Reds, oggi all’al-Ahli e nel mirino del Fulham. Certo, non è escluso che qualcuno continui a investire (si parla di interesse per Raphinha, a proposito di Barça) ma la tratta rispetto all’estate potrebbe essere a doppio senso di marcia.

