Mbappé, Florentino Perez ha piazzato il colpo? "Accordo col Real Madrid"

È già tempo di calciomercato. Come sempre, le squadre si attivano in sede di trattativa con largo anticipo, soprattutto quando si tratta di calciatori a scadenza. E in questo senso il Real Madrid è in pressing da tempo su Kylian Mbappé. Se c'è chi dice che per il francese sia ormai tutto fatto, c'è invece chi mantiene cautela e rilancia un possibile interesse dei blancos per un altro fuoriclasse: Erling Haaland.