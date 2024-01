Tre cose che non sapete su Djaló, il nuovo colpo Juve

Si chiama Tiago Emanuel Embalo Djaló, ma tutti lo chiamano semplicemente Djaló.

È portoghese, fa il difensore centrale, è nato nel 2000, gioca nel Lille, ma ancora per poco, perché nelle prossime settimane si trasferirà a Torino per giocare nella Juventus. O, meglio, recuperare dall'infortunio, perché il ventitreenne il 5 marzo del 2023 si è rotto il legamento crociato e da allora non è ancora tornato in campo. Djaló, dunque, finirà la sua riabilitazione alla Continassa e poi si unirà alla Next Gen con la quale potrebbe giocare nel finale di stagione.



Ma perché un giocatore infortunato da dieci mesi ha attirato così l'attenzione della Juventus e anche dell'Inter, a cui la Juventus lo ha soffiato?



Djalò dal 2019 gioca nel Lille, proprio nella stagione in cui Cristiano Giuntoli segue la squadra francese molto da vicino per valutare l'acquisto di Victor Osimehn e i suoi osservatori tornano sempre con la relazione sul bomber e molti appunti su questo giovane difensore che era stato scartato dal Milan, ma giocava sempre molto bene. Giuntoli, insomma, lo sta seguendo da quattro anni e si è convinto che il processo di crescita confermi le buone impressioni iniziali.



Djaló ha un fisico imponente (1.90 di altezza ) e ha nel colpo di testa il suo punto di forza ma, nonostante la struttura è veloce e molto tecnico. Abile in fase di impostazione, ha piedi raffinati e calcia prevalentemente di destro, ma ama giocare a sinistra e ha caratteristiche ottime per una difesa a tre.



Cresciuto nelle giovanili e poi nella seconda squadra dello Sporting Lisbona (la prima squadra di Ronaldo), Djaló era già finito sul taccuino degli osservatori di mezza europa dopo essere stato il miglior difensore della Youth League 2019 vinta proprio dallo Sporting. Al Milan lo aveva scelto Maldini in persona (uno che di difensori se ne intende, insomma), ma poi era stato scarificato per arrivare a un altro talento portoghese, Rafael Leao. Nella trattativa il Lille aveva chiesto Djaló e, a malincuore, il Milan lo aveva inserito nell'affare. Ora per Djaló sta per arrivare il ritorno in Italia.