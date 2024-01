"Mbappé-Real, passi avanti: arriva un indizio da Madrid"

Quale potrebbe essere il futuro di Kylian Mbappé? Una domanda che nelle ultime stagioni si è ripresentata mercato dopo mercato, soprattutto a gennaio. Il talento francese ha sempre deciso di restare al Psg , ma in questo momento la sua scelta potrebbe cambiare. Dalla Spagna hanno lanciato la notizia di un suo possibile approdo al Real Madrid a parametro zero, club a cui è sempre stato accostato in questi anni. Florentino Perez lo avrebbe voluto già un anno fa, ma poi ha dovuto fare i conti con la volontà dell'attaccante di restare in Francia e rinnovare il suo contratto con i parigini. Dal 1 gennaio ha la possibilità di poter decidere il suo futuro e trattare l'ingaggio con qualsiasi club ed ecco di nuovo i blancos e l'indizio è arrivato proprio dalla Spagna.

Mbappé-Real, l'indizio da Madrid

Stavolta è stato El Chiringuito a dare qualche informazione più approfondita in merito alla vicenda Mbappé-Psg. Perché dalla Spagna sono sicuri che Kylian abbia chiesto ad Al Khelaifi di incontrarsi per annunciargli la sua decisione. Qualche giorno fa l'attaccante ha voluto essere criptico circa il suo futuro in Francia: "Non ho ancora preso la mia decisione" ma adesso le sue idee potrebbero essere più chiare. La Tv spagnola ha infatti riportato la possibilità di non voler rinnovare e di volerne parlare direttamente con il presidente. Ma gli indizi non sarebbero finiti qui, perché sempre El Chiringuito ha riportato la notizia secondo cui Mbappé starebbe trattando con alcune aziende di servizi a Madrid che seguono tantissimi giocatori di Real e Atletico. Insomma dalla Spagna stanno spingendo tantissimo con questa notizia perchè i blancos vogliono regalarsi un colpo 'Galactico' per l'estate.