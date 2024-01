Bonucci al Fenerbahce, è ufficiale: il post dell'ex Juve e il comunicato

Leonardo Bonucci è un nuovo giocatore del Fenerbahce. Ad annunciarlo è lo stesso club turco, che sui propri canali ha ufficializzato la conclusione della trattativa. A Istanbul, l'ex difensore bianconero raggiunge l'attaccante bosniaco Edin Dzeko, il quale ha avuto un ruolo chiave nel convincerlo ad unirsi alla squadra. Con contratto da 1,3 milioni per sei mesi - la scadenza è fissata a giugno - Bonucci proverà a conquistare la convocazione in Nazionale da parte di Luciano Spalletti per Euro2024. "Il nostro club ha aggiunto alla sua rosa il difensore italiano Leonardo Bonucci. L'esperto difensore vestirà la maglia del Fenerbahçe fino al termine della stagione 2023-24. Alla cerimonia della firma tenutasi all'Ulker Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu erano presenti anche il nostro Presidente Ali Y. Koc, il nostro Segretario Generale Burak Caglan K?z?lhan, i nostri membri del Consiglio Simla Turker Bayaz?t, Selahattin Baki, il nostro Direttore Sportivo Mario Branco e il nostro Vice Direttore Sportivo Okan Ozkan. Diciamo a Leonardo Bonucci: 'Benvenuto nella nostra famiglia' e gli auguriamo successo con il Fenerbahce" si legge nel comunicato del club turco.